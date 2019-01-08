Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı

Öğrenci Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı

6 dakika önce

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

Öğrenci Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 11 öğrenci ile şoför yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki okullara lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Savran yönetimindeki 48 S 0232 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüs şoförü Savran ile 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Menteşe, Muğla, Güncel
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