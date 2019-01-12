Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Çarpan Mehmet Can, Öldü

Öğrenci Servisi Çarpan Mehmet Can, Öldü

1 saat önce

ANTALYA'da, yolun karşısına geçerken öğrenci servisinin çarptığı ortaokul öğrencisi Mehmet Can Uçar (12), yaşamını yitirdi.

Öğrenci Servisi Çarpan Mehmet Can, Öldü, System.String[]
ANTALYA'da, yolun karşısına geçerken öğrenci servisinin çarptığı ortaokul öğrencisi Mehmet Can Uçar (12), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4703 Sokak'ta meydana geldi. Alaeddin Keykubat Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Can Uçar, marketten alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Koşarak caddeye çıkan Mehmet Can Uçar'a, Ali Toprakoğlu yönetimindeki 07 C 0772 plakalı öğrenci servisi çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Can Uçar, çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Uçar, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü Ali Toprakoğlu gözaltına alınırken, Mehmet Can Uçar'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Uçar'ın bugün toprağa verileceği bildirildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

Antalya, Mehmet Can, 3. Sayfa
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