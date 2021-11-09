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Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var - Son Dakika

Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var

09.11.2021 20:22

Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var Kaza yerinde can pazarı yaşanıyor Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu.

Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var

Kaza yerinde can pazarı yaşanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu. Kazada 30'a yakın öğrenci yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşanıyor.

Kaza, 14.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde bulunan 30'a yakın öğrenci yaralandı. Yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde hala yaralı çıkartılırken, yaralılar bölgede bulunan yakın hastanelere sevk ediliyor. Öğrencilerin yakınları da kaza yerine gelerek çalışmaları takip ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(RFK-RFK-Y)

Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var
Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var
Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var
Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var - Son Dakika


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