Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

33 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.

Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5'i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

(İHA)

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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