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Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11.10.2021 10:57

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi. İlk tespitlere göre kazada 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen aile yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karahisar, Minibüs, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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