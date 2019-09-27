Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
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Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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