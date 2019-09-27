Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)
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