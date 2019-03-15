Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Olmaması Sevindirdi

Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Olmaması Sevindirdi

18 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi.

Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Olmaması Sevindirdi, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi. Yaşanan kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza, Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde okullarına gitmek isteyen öğrencileri evlerinden alan öğrenci servisi iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında su kanalına devrildi. Meydana gelen kazayı görenler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla devrilen minibüsün içerisinden çıkarılan öğrenciler arasında yaralanan olmaması sevindirdi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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