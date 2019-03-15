Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Olmaması Sevindirdi
18 dakika önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi. Yaşanan kazada yaralanan olmaması sevindirdi.
Kaza, Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde okullarına gitmek isteyen öğrencileri evlerinden alan öğrenci servisi iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında su kanalına devrildi. Meydana gelen kazayı görenler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla devrilen minibüsün içerisinden çıkarılan öğrenciler arasında yaralanan olmaması sevindirdi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:09 Kaynak: İHA
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