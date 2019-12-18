Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika

Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.

Kazada 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastenelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı.

Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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