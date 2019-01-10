Öğrenci Servisi Halk Otobüsüne Çarpıştı: 8 Yaralı

- Öğrenci servisi halk otobüsüne çarpıştı: 8 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğrenci servisinin halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

- Öğrenci servisi halk otobüsüne çarpıştı: 8 yaralı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğrenci servisinin halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sütdelisi'nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Karacasu Mahallesi'nde asfaltta oluşan buzdan dolayı kayarak önündeki Abdullah Gül'ün kullandığı 46 BH 351 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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