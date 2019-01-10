Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Halk Otobüsüne Çarpıştı: 8 Yaralı

Öğrenci Servisi Halk Otobüsüne Çarpıştı: 8 Yaralı

1 saat önce

- Öğrenci servisi halk otobüsüne çarpıştı: 8 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğrenci servisinin halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

- Öğrenci servisi halk otobüsüne çarpıştı: 8 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğrenci servisinin halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sütdelisi'nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Karacasu Mahallesi'nde asfaltta oluşan buzdan dolayı kayarak önündeki Abdullah Gül'ün kullandığı 46 BH 351 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

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