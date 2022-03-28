Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 9'u öğrenci 15 yaralı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulun öğrencilerini taşıyan A.A. idaresindeki 55 C 0564 plakalı minibüs ile Ç.H. yönetimindeki 55 AIF 59 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi kaldırıma devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 9'u öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)