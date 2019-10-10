Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

45 dakika önce

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARETSivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek...

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)

VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Numune Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:42 Kaynak: DHA
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