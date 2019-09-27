Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Araklı- Bayburt karayolunda meydana gelen kazada öğrenci servisi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesine çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu. - TRABZON