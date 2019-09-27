Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
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Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

41 dakika önce

Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı- Bayburt karayolunda meydana gelen kazada öğrenci servisi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesine çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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