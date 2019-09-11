Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı (3)
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Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı (3)

3 dakika önce

YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTIMuğla'nın Dalaman ilçesinde, liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada yaralı sayısı 22'ye yükseldi.

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı (3), System.String[]


YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Yaralananların isimleri şöyle: öğrenciler Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Ayşe Korkut, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş ile sürücüler Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ercan KAYLI- Cavit AKGÜN/ DALAMAN (Muğla),

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Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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