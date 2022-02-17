Üye Girişi
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

17.02.2022 09:21
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki 71 AAE 984 plakalı Ford marka minibüs ile Timur K. yönetimindeki 46 ABY 750 Plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Kazada İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. isimli 7 lise öğrencisi yaralandı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500

Kırıkkale, Kırşehir, Minibüs, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement