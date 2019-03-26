Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 9'u Öğrenci 10 Yaralı (2)

Öğrenci Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 9'u Öğrenci 10 Yaralı (2)

39 dakika önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü kontrolünden çıkan kamyonun çarptığı servisteki 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 9'u Öğrenci 10 Yaralı (2), System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü kontrolünden çıkan kamyonun çarptığı servisteki 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Doğubayazıt- Van Çaldıran kavşağında meydana geldi. Doğubayazıt'ın Günyolu ve Bereket köylerindeki 9 öğrenciyi ilçedeki liselere götürmek için yola çıkan Saim Tayfur, yönetimindeki 04 D 5754 plakalı servis minibüsünün kontrolünü yitirdi. Yoğun kar yağışının nedeniyle kayarak karşı şeride geçen servis minibüsü, Servet Aktaş yönetimindeki 76 AJ 062 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü Saim Tayfur ile araçta bulunan 9 öğrenci yaralandı. Ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Yaralıları hastanede ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, sürücü ve 3 öğrencinin tedavilerinin sürdüğünü, diğer öğrencilerin ciddi bir yarası olmadığını söyledi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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