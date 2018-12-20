Öğrenci Servisi ile Kamyonun Çarpışması
9 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, öğrencileri taşıyan servisle kamyonun çarpıştığı kazada yaralananlardan tedavisi tamamlanan son 2 öğrenci de hastaneden taburcu edildi.
Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, öğrencileri taşıyan servisle kamyonun çarpıştığı kazada yaralananlardan tedavisi tamamlanan son 2 öğrenci de hastaneden taburcu edildi.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Kazayla ilgili şu anda hastanede yatan herhangi bir öğrencimiz kalmadı. Toplam 23 kişiyi taşıdığımız bir hat. O gün arabada 15 öğrencimiz vardı. Kaza sonrası 9'u Keşan
'a, 4'ü Gelibolu'ya ve 2 öğrencimiz de Çanakkale'ye sevk edilmişti ve hepsi taburcu olarak evlerine gittiler." diye konuştu.
Kazada yaralanan hiçbir öğrencinin hayati tehlikesi bulunmadığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:
"Taburcu olan öğrencilerimize 1 ve 2 haftalık raporlar verildi. Bu arada 24 Aralık
'ta taşımalı eğitimi aksatmadan başka bir aracımızla devam edeceğiz. Bu arada orta öğretimde de bir sıkıntının yaşanmaması için tüm servis şoförleriyle de bugün bir toplantı yaparak gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunduk. Toplam 320 lise, 360 da temel eğitim öğrencimiz taşınmakta. Çokal köyünden Karainebeyli köyüne kadar hiçbir öğrencimiz mağdur olmamaktadır. Büyük bir kaza atlattık, Allah'a şükür bir can kaybımız yaşanmamıştır. Bundan sonra herhangi bir kazanın yaşanmaması konusunda tedbirler artırıldı ve uyarılar yapıldı. Konuyla ilgili de soruşturma başlatıldı."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:49 Kaynak: AA
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