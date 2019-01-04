Öğrenci Servisi ile Minibüs Kafa Kafaya Böyle Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
Öğrenci servisi ile minibüs kafa kafaya böyle çarpıştı: 5 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenci servisinin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci toplam 5 kişi yaralandı.
Öğrenci servisi ile minibüs kafa kafaya böyle çarpıştı: 5 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde öğrenci servisinin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci toplam 5 kişi yaralandı. Halk otobüsünün de karıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Gülüç
Beldesi girişinde ki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Güventürk Karatepe
idaresindeki 67 ZD 530 plakalı otomobil Alaplı
istikametinden Ereğli istikametine seyir ederken kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Hasan Sarı
67 UG 175 idaresindeki öğrenci servisi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında çarpmanın etkisi ile savrulan öğrenci servisi durakta yolcu almak için bekleyen Mehmet Arslan'ın kullandığı 67 M 8039 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 4 öğrenci ile 67 ZD 530 plakalı minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen iki ayrı ambulans ile ilçedeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri kaza nedeniyle bir süre aksayan trafiği araçları çekici vasıtası ile yoldan kaldırarak yeniden ulaşıma açtı.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı durakta yolcu almaya çalışan özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde özel halk otobüsünün durakta yolcu almaya çalıştığı sırada kavşaktan geçiş yapmaya çalışan minibüs ile ana yolda ilerlemeye çalışan minibüsün çarpıştığı ve öğrenci servisinin de savrularak halk otobüse çarptığı görülüyor. Kaza sırasında halk otobüsünde bulunan yolcuların panik anları da kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: İHA
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