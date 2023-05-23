Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı

23.05.2023 19:09

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindekiotomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Suna Kayıcı (48) hayatını kaybetti. Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 11 kişi yaralı
Kaynak: DHA
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Ahmet Eraslan, Jandarma, Reşadiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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