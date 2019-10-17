Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı
Son Dakika Güncel Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı

27 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, öğrencisi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül hayatını kaybetti, 10'u öğrenci 15 kişi de yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, öğrencisi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül hayatını kaybetti, 10'u öğrenci 15 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Adana karayolunun 36'ncı kilometresinin Şekeroba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkoğlu'ndan Nurdağı'na giden Halil Gül (35) yönetimindeki 31 Z 2819 plakalı otomobil, Saim Demir (52) yönetimindeki Turgut Reis Anadolu Lisesi öğrencilerinin taşındığı 46 K 7050 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 10 lise öğrencisi ve otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türkoğlu ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan otomobildeki Muhammet Görkem Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 15 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 21:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]