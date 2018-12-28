Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

17 dakika önce

ADIYAMAN'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra 3'üncü çevreyolunda meydana geldi. Rıza Taşkın yönetimindeki 02 LF 977 plakalı otomobil ile Erkan Çakmak yönetimindeki 02 S 0149 plakalı öğrenci servisi kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe Çakmak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisi yapılan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:35 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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