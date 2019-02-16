Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı
41 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci yaralandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci yaralandı.
Kaza, Çevre Yolu Kurşunlu
Cami yakınlarında meydana geldi. Durdu Yaşar yönetimindeki 02 DE 553 plakalı öğrenci servisi ile Seydi Demirel yönetimindeki 27 YF 895 plakalı özel otomobil Kurşunlu Cami yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci servisinde bulunan Mekselina L. isimli öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan öğrenci olay yerine gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgisi soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!