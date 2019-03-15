Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

34 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı. Kaza, Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Yakup A. idaresindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen 52 LB 909 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya 24 AAC 255 plakalı araç da karıştı. Zincirleme kazada Cemalettin Çöp (24) ile kayınvalidesi Nazile Demir (55) hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir (65) ve Seçil Demir (16) ile öğrenci servisinde yer alan Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hamza Alp/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya... Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:15:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]