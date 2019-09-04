Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

53 dakika önce

KAYSERİ'de, bir özel okulun servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, bir özel okulun servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Serkent kavşağında meydana geldi. Yalçın Ateş (42) yönetimindeki 38 S 0763 plakalı öğrenci servisi, Tayfun Taştan (33) yönetimindeki 38 UV 199 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kazada 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
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