Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

23 dakika önce

DİYARBAKIR'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada, System.String[]
DİYARBAKIR'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Dicle Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Servet Koyun'un kullandığı 21 S 0650 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akçakaya yönetimindeki 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, tedbir amacıyla öğrencilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kaza anının ise sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı
Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]