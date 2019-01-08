Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 2'si Ağır 13 Yaralı

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücülerin isimlerinin belirlenemediği 44 BK 326 tır ile karşı yönden gelen 46 K 3125 plakalı öğrenci servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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