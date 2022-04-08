Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

08.04.2022 11:50

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenci servisi ile tırın yan kısımlardan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si öğrenci toplam 4 kişi hafif yaralandı.

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenci servisi ile tırın yan kısımlardan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si öğrenci toplam 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nizip- Birecik karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hasan G. idaresindeki 42 GZ 517 plakalı tır ile İzzet B. kontrolündeki 63 S 2503 plakalı öğrenci servisi yan kısımlardan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybolan öğrenci servisi bir süre savrulduktan sonra durabildi.

2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Meydana gelen kaza sonucu 2'si öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nizip ilçe merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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