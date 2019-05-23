Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 13 yaralı
12 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisinin traktörle çarpışması sonucu 13 öğrenci yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:51 Kaynak: AA
'nın Beyşehir
ilçesinde, öğrenci servisinin traktörle çarpışması sonucu 13 öğrenci yaralandı.
Mustafa D. idaresindeki 42 GBJ 32 plakalı öğrenci servis minibüsü, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda seyir halindeki Kılıçaslan A'nın kullandığı 42 H 2867 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, servisteki 13 öğrenci yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan öğrencilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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