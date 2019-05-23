Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 13 yaralı

Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 13 yaralı

12 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisinin traktörle çarpışması sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisinin traktörle çarpışması sonucu 13 öğrenci yaralandı.
Mustafa D. idaresindeki 42 GBJ 32 plakalı öğrenci servis minibüsü, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda seyir halindeki Kılıçaslan A'nın kullandığı 42 H 2867 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, servisteki 13 öğrenci yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:51 Kaynak: AA
Konya, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]