Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı

Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı

48 dakika önce

ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI TOKAT'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı, System.String[]
ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI 

TOKAT'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saat 07.20'de kent merkezindeki Yeni Gop kavşağında meydana geldi. Kent merkezine, Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden öğrenci taşıyan Musa Özer'in kullandığı 60 S 0028 servis minibüsü, kavşakta Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile serviste bulunan sürücü ile 11 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görnütüsü

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera:   Fatih YILMAZ/TOKAT,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:06 Kaynak: DHA

Tokat, 3. Sayfa
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