Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı

09.03.2022 10:27
Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerini taşıyan 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzuören Mahallesi mevkisinde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Olay hakkında Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün bu sabah Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesinde kaza yapması sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci ve 1'i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

(Ahmet Şükrü Uluçay-İHA)

Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı
Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı
Öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı

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Son dakika haberi... Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı Son dakika haberi... Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

Yakakent, Minibüs, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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