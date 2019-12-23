Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama - Son Dakika
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Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.

Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.


Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsünün savrulup takla atması sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zülal Işıl Çörtük ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Batuhan Yılmaz (16) hayatını kaybetti.


Yaşanan olay sonrası kazayla ilgili soruşturma kapsamında Dursun P. ve İsmet B. gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan iki şahıs Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Dursun P. ve İsmet B. tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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