Öğrenci servisi kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Öğrenci servisi kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9'u öğrenci 10 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan 1 öğrenci daha hayatını kaybetti.

Öğrenci servisi kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9'u öğrenci 10 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan 1 öğrenci daha hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu karayolu 31. kilometresinde 18 Aralık'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile seyir ederken, Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsüne arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.'nin kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışmıştı. 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 9'u öğrenci 10 kişi de yaralanmıştı.


Ağır yaralanan öğrencilerden 17 yaşındaki Sude Nezor yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Aralık, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:03 Kaynak: İHA
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