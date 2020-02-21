Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ÇOMBÜS minibüs servisi seyir halindeyken kundaklandı.

Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ÇOMBÜS minibüs servisi seyir halindeyken kundaklandı. Meydana gelen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Çay Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sabah saatlerinde Mimar Sinan Ortaokuluna öğrenci servisinin sürücüsü Eray Ç. öğrencileri okula bırakıp döndüğü sırada aracına binen Döndü Y. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin elindeki tineri şoföre dökerek minibüsü ateşe vermesinin ardından elleri ve yüzü yanmaya başlayan şoför; çevreden yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis en kısa sürede intikal etti. Servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, servis şoförü Eray Ç. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanıklardan dolayı durumu ciddiyetini koruduğu için Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti Tuvalet ihalesini kaybeden vatandaş "Dayanacak gücüm kalmadı" diyerek canına kıymak istedi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]