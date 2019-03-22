Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Markete Girdi

Öğrenci Servisi Markete Girdi

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde bir öğrenci servisi, markete çarptı.

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Samsun'un Havza ilçesinde bir öğrenci servisi, markete çarptı.

Alınan bilgilere göre, Hasan Sönmez, idaresindeki 55 C 7819 plakalı minibüsle öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir binanın altında bulunan markete girdi.

Kaza sonucu araç ile markette hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Hacı Hasan Sönmez, Havza, Samsun, Güncel
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