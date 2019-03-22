Öğrenci Servisi Markete Girdi
1 saat önce
Samsun'un Havza ilçesinde bir öğrenci servisi, markete çarptı.
Samsun
'un Havza
ilçesinde bir öğrenci servisi, markete çarptı.
Alınan bilgilere göre, Hasan Sönmez
, idaresindeki 55 C 7819 plakalı minibüsle öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir binanın altında bulunan markete girdi.
Kaza sonucu araç ile markette hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:12 Kaynak: AA
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