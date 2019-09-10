Öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti
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Konya'nın Meram ilçesinde şerit ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen öğrenci servisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
Konya'nın Meram ilçesinde şerit ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen öğrenci servisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntüler, Meram ilçesi Alakova Caddesi üzerinde kaydedildi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servisi sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı, ardından da kırımzı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de öğrencilerin hayatını tehlikeye atarken bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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