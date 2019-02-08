Öğrenci Servisi Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan İzmit-Kandıra yoluna çıkan Ceyhun
Çapar idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Şaban T. yönetimindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar araç içerisinde sıkışırken, servis sürücüsü Şaban T. ile servisteki Melike G. isimli kadın ve 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Çapar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrenci servisinde bulunan yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar'ın cenazesi ise Kandıra Asri Mezalığı'na kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
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