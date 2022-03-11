Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

11.03.2022 10:39

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı Adıyaman'da öğrencileri taşıyan seviş aracı şarampole devrildi.

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da öğrencileri taşıyan seviş aracı şarampole devrildi. Kazada 9 öğrenci ve sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı Ford marka minibüs yeni yağan kar ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslar ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

YORUMLAR
500
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Süleyman Sert, Adıyaman, Çelikhan, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement