Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Aşağı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN
Son Dakika Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım