Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Aşağı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Kozluca, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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