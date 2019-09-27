Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi şarampole devrildi
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Öğrenci servisi şarampole devrildi

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

İlçenin Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenci servisi şarampole devrildi

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:13 Kaynak: AA
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