Öğrenci servisi şarampole devrildi
1 saat önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:13 Kaynak: AA
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
İlçenin Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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