Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

6 saat önce

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı, System.String[]

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Oğul köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri okula taşıyan ve içinde ailelerin de bulunduğu öğrenci servisi, belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlanarak yüksek gelirim elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü C.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.


Kazayı öğrenen çok sayıda vatandaşın hastaneye akın etmesi ile birlikte çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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