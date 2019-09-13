Öğrenci servisi şoförlerine seminer

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığınca öğrenci servisi şoförlerine yönelik seminer verildi.
İlçedeki Nazım Hikmet Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Jandarma Trafik Tim Komutanı Serkan Demirbaş, aşırı hızlı araç kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti.
Emniyet kemerinin önemine dikkati çeken Demirbaş, yayalara saygı ve yaşanabilecek olası kazaları önlemeye yönelik bilgi verdi.
Antalya Servisçiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökalp ise eğitimlerin verimli geçtiğini belirtti.
Seminere, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özhan Nacar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Servisciler Odası yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve şoförler katıldı.