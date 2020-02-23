Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı - Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

7 saat önce

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç.'nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç.'nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
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