Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Son Dakika
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Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

09.03.2022 13:40
Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

SİBEL ÖLDÜ, İKİZİ SEVGİ YARALISamsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün takla attığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kimlikleri belirlendi.

SİBEL ÖLDÜ, İKİZİ SEVGİ YARALI

Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün takla attığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kimlikleri belirlendi. Kazada, Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sibel Şahin (15) yaralı olarak kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Kazada, Sibel Şahin'in ikizi Sevgi Şahin (15) ile birlikte öğrenciler T.Ş (15), Ö.K (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) ve sürücü M.B. (60) yaralandı. Yaralıların Bafra ve Alaçam Devlet Hastaneleri'nde tedavileri sürüyor.

KARLI YOLDA ZİNCİR TAKMAMIŞ Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yaklaşık 5 santimetre karla kaplı beton yolda sürücü M.B. idaresindeki öğrenci servis minibüsünün zincir takmadan ilerlemeye çalıştığını belirledi. Sürücüsünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atarak tarlaya devrildiği öğrenildi.

Emre ŞAHİNOL/BARFA, (Samsun),

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Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Devlet Hastanesi, Yakakent, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Son Dakika


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