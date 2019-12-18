Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika

Öğrenci servisi takla attı!
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
(İHA)
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