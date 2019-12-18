Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
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Öğrenci servisi takla attı!

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

(İHA)

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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