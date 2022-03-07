Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI

07.03.2022 12:09

Son dakika haber... RİZE'de öğrenci servisinin park halindeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) TIR'ına çarptığı kazada, servis hostesi Fatma Bıyık (57) hayatını kaybetti, şoför ve öğrencilerle birlikte 13 kişi yaralandı.

RİZE'de öğrenci servisinin park halindeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) TIR'ına çarptığı kazada, servis hostesi Fatma Bıyık (57) hayatını kaybetti, şoför ve öğrencilerle birlikte 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında ters yönde park halinde duran 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) TIR'ına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minibüste öğrenci servis hostesi olarak görev yapan sürücü İsmail Bıyık'ın annesi Fatma Bıyık doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve 12 öğrencinin tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI
Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI

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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TIR'A ÇARPAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ HOSTES ÖLDÜ, 13 YARALI - Son Dakika


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