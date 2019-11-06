Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi.

Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hani'de yaşayan M.O.'nun kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama - kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracına yükleyerek metropol şehirlere sevk edeceği bilgisine ulaştı. Jandarma, M.O.'yu takibe aldı. Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli şahıslar ile birlikte öğrenci servis aracına uyuşturucuyu yükleyen M.O.'yu takibe alan ekipleri, minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın aracın arka bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır 176 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HANİ (Diyarbakır), -

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Diyarbakır, Jandarma, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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