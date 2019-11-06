Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi.

Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Hani'de yaşayan M.O.'nun, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilmek için okul servis minibüsüyle birlikte büyük şehirlere sevk edeceği belirlendi.

M.O. takibe alındı. M.O.'nun uyuşturucuyu, Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli suç ortaklarıyla birlikte öğrenci servisine yüklediği belirlendi. Bunun üzerine minibüs durdurulup, arama yapıldı. Aramada aracın koltukları çıkarılan arka bölümünde satışa hazır 176 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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