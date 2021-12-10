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Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı

10.12.2021 00:22

Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisi içinde öğrenciler arasında çıkan kavgaya ailelerinde karışmasıyla 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı.

Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisi içinde öğrenciler arasında çıkan kavgaya ailelerinde karışmasıyla 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında okul servisi içerisinde tartışma yaşandı.

Korukçu köyünden Erkek ailesi ile Kaya başı köyünden Türk ve Yanık ailelerinin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadri Türk Bismil devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını hayatını kaybetti.

Köyde güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır, Türk, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7'si ağır 12 yaralı - Son Dakika
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