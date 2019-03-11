Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

21 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.

Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karabal'ın kullandığı 55 C 0309 plakalı öğrenci servisi, Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran Karabal, servisteki 3 öğrenciyi tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:57 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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