Öğrenci Servisinde Taciz İddiasına Tutuklama
2 saat önce
Samsun'da bir öğrenci servisi şoförü, 16 yaşındaki kız öğrenciye sözle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Samsun'da bir öğrenci servisi şoförü, 16 yaşındaki kız öğrenciye sözle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servis sürücüsü Ş.B.'nin (62), lise öğrencisi olan 16 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Ş.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:55 Kaynak: İHA
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